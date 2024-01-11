Kars'ta Kar Yağışının Ardından Yiyecek Bulmakta Güçlük Çeken Tilkiler Avlanırken Görüntülendi
Kars'ta etkili olan dondurucu soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan tilkiler, beyaza bürünen arazilerde avlanırken kameralara yansıdı. Kızıl tilkiler, Kars-Çıldır ve Kars-Digor kara yolu yakınlarında avlanarak yiyecek bulma çabası içerisinde. Bu zorlu doğa koşullarında tilkiler, avlanma becerilerini sergileyerek yiyecek bulma mücadelesi veriyor.
Kars'ta kar yağışının ardından yiyecek bulmakta güçlük çeken tilkiler, beyaza bürünen arazilerde avlanırken görüntülendi.
Kentte etkili olan dondurucu soğuk hava, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.
Yiyecek bulmak için Kars-Çıldır ve Kars- Digor kara yolu yakınlarında avlanan kızıl tilkiler, dakikalarca sesleri dinleyerek avını yakalamaya çalıştı.
Avlanma becerileri dolayısıyla "kurnaz" ve "uyanık" olarak nitelendirilen tilkiler, bu zorlu doğa koşullarında yiyecek bulabilmek için tüm yeteneklerini sergiliyor.