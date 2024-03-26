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Kars'ta Kar Yağışı ve Tipi Nedeniyle 58 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

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Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 58 köy yolu ulaşıma kapandı, yolda mahsur kalan 15 araç kurtarıldı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar ve tipi nedeniyle merkezde 7, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 11, Digor'da 7, Kağızman'da 12, Susuz'da 9, Sarıkamış'ta ise 9 köy yolu ulaşma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışmasını sürdürüyor.

Kar ve yoğun tipi nedeniyle Digor ilçesinde araçlar mahsur kaldı. Yemençayır ve Oyuklu grup köy yollarında 15 araç yolda kaldı.

İlçe Özel İdaresi ekiplerince mahsur kalan araç ve vatandaşlar kurtarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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