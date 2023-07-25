Kars'ın Kağızman ilçesinde sağanak ve dolu su baskınları yaşandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskınları oluştu, bazı evlere su girdi. Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, ekiplerle çalışma başlattı. Iğdır ile Kars bağlantı yollarında ulaşımın aksamaması için karayolları ekipleri de çalışma yapıyor.

Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu su baskınlarına neden oldu.

İlçede, öğle saatlerinde sonra etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskınları oluştu, bazı evlere su girdi.

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, ilçede ekiplerle çalışma başlattı.

Şiddetli sağanak sonrası Iğdır ile Kars bağlantı yollarında ulaşımın aksamaması için karayolları ekipleri de çalışma yapıyor.