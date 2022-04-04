Kars Çayı taştı, evlere su bastı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars Çayı taştı, evlere su bastı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Kars Çayı taştı, karların ermesiyle birlikte dere kenarında bulunan evleri su bastı.

KARS (İHA) - Kars Çayı taştı, karların ermesiyle birlikte dere kenarında bulunan evleri su bastı.

Kars'ta havaların aniden ısınmasıyla birlikte eriyen karlar, başta Kars Çayı olmak üzere dereleri taşırdı. Halitpaşa Mahallesi'nden geçen derenin taşmasıyla birlikte bazı evlere su doldu. Vatandaşlar evlerine dolan suyu kovalarla boşalttı.

Kars'ta Kars Çayı'nın taşmasıyla birlikte su kenarında bulunan ağaçlar sular altında kalırken, Dereiçi bölgesinde bulunan HES Barajı'nın ise kapaklarının üzerinde akan üzerinden dökülen su ise görenleri korkuttu.

Kars'ta özellikle Mart ayında yağan karın ardından yetkililerde sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyarıda bulunmuştu.

Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, dere kenarında bulunan vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istenmişti.

(Işık Çapanoğlu/ İHA)

Kars Çayı taştı, evlere su bastı

Kars Çayı taştı, evlere su bastı

Kars Çayı taştı, evlere su bastı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kars Çayı, Kars, Sel, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title