Karlıova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Bingöl yeniden seçildi - Haberler

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Karlıova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Bingöl yeniden seçildi

AA - Bülent Temiz - Güncel
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Karlıova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Bingöl yeniden seçildi

Karlıova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Ali Bingöl yeniden seçildi.

KARLIOVA, BİNGÖL (AA) - Karlıova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Ali Bingöl yeniden seçildi.

Oda da gerçekleştirilen olağan genel kurulda tek liste ile yapılan seçimde mevcut başkan Bingöl yeniden seçildi.

Bingöl, yaptığı konuşmada, kendisini tekrar göreve layık gören üyelere teşekkür etti.

Her zaman esnaf ve sanatkarın yanında olmaya çalıştığını dile getiren Bingöl, "20 yıldır ilçemizde insanların takdirine layık görüldük. Tekrar başkan seçildim. Görevimiz odamıza kayıtlı üyeleri sosyal, ekonomik ve kültürel alanda daha iyi duruma getirmek. Meslektaşlarımıza, oda üyelerimize bizi tekrar göreve seçtikleri teşekkür ediyorum." dedi.

AA / Bülent Temiz - Güncel

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