Karlı arazide nesli tehlikede olan 2 vaşak böyle görüntülendi

Karlı arazide nesli tehlikede olan 2 vaşak böyle görüntülendi

ARDAHAN - Ardahan'da karla kaplı arazide gezen 2 vaşak görüntülendi.

Nesli tehlike altında olan, gece avlanıp gündüz dinlendiği için 'ormanın hayaleti' diye de adlandırılan 2 vaşak, ormanlık alanda görüntülendi.

Görüntülerde, karla kaplı arazide gezinen 2 vaşağın yürüyerek ormanın derinliklerine doğru gözden uzaklaşması yer alıyor.