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Karlı arazide nesli tehlikede olan 2 vaşak böyle görüntülendi

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Ardahan'da karla kaplı arazide gezen 2 vaşak görüntülendi. Nesli tehlike altında olan, gece avlanıp gündüz dinlendiği için 'ormanın hayaleti' diye de adlandırılan 2 vaşak, ormanlık alanda görüntülendi. Görüntülerde, karla kaplı arazide gezinen 2 vaşağın yürüyerek ormanın derinliklerine doğru gözden uzaklaşması yer alıyor.

Karlı arazide nesli tehlikede olan 2 vaşak böyle görüntülendi

ARDAHAN - Ardahan'da karla kaplı arazide gezen 2 vaşak görüntülendi.

Nesli tehlike altında olan, gece avlanıp gündüz dinlendiği için 'ormanın hayaleti' diye de adlandırılan 2 vaşak, ormanlık alanda görüntülendi.

Görüntülerde, karla kaplı arazide gezinen 2 vaşağın yürüyerek ormanın derinliklerine doğru gözden uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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