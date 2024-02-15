Karlı arazide nesli tehlikede olan 2 vaşak böyle görüntülendi
Ardahan'da karla kaplı arazide gezen 2 vaşak görüntülendi. Nesli tehlike altında olan, gece avlanıp gündüz dinlendiği için 'ormanın hayaleti' diye de adlandırılan 2 vaşak, ormanlık alanda görüntülendi. Görüntülerde, karla kaplı arazide gezinen 2 vaşağın yürüyerek ormanın derinliklerine doğru gözden uzaklaşması yer alıyor.
Karlı arazide nesli tehlikede olan 2 vaşak böyle görüntülendi
ARDAHAN - Ardahan'da karla kaplı arazide gezen 2 vaşak görüntülendi.
Nesli tehlike altında olan, gece avlanıp gündüz dinlendiği için 'ormanın hayaleti' diye de adlandırılan 2 vaşak, ormanlık alanda görüntülendi.
Görüntülerde, karla kaplı arazide gezinen 2 vaşağın yürüyerek ormanın derinliklerine doğru gözden uzaklaşması yer alıyor.