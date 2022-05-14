Karlar eridi, Karagöl manzarasıyla hayran bıraktı - Haberler

GÖKSUN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Karlar eridi, Karagöl manzarasıyla hayran bıraktı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kar sularının erimesiyle oluşan doğal Karagöl, manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesine 4 kilometre uzaklıkta olan Karagöl mevkisindeki dağlarda karlar erimeye başladı. 150'ye yakın endemik bitkiyi barındıran göl çevresinde manzara kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Kış mevsiminin yoğun yağış aldığı bölgede kar erimeye başlarken, bölge ve çevresi dron ile görüntülendi. Göçmen kuşlara da ev sahipliği de yapan bölgede, Bizans dönemine ait kalıntıları da bulunduruyor.

Karagöl'e, her gün çeşitli illerden gelen doğaseverlerin ilgisinin yoğun olduğunu söyleyen Araştırmacı Halil İbrahim Algan, "Karagöl'e Değirmendere Mahallesinden devam ederek Himsizin gözüne araçları bırakıp, ortalama 2023 rakımlı tepeye ulaşıyoruz. Ortalama bir saatlik yol ile göle ulaşıyoruz. Göl ortalama bin metrekare alana sahip olup, derinliği 50-60 cm arasında değişiyor. Göçmen kuşlara ev sahipliği yapan bölgede ayı, turna, leylek ve angut kuşları bulunuyor. 150'ye yakın endemik bitli türünü barındırıyor. Buranın milli park ilan edilmesi lazım ve turizme kazandırılması lazım. Muhteşem bir doğası var. Haziran sonunda karşı dağlara gidildiği zaman kardelenler boy gösteriyor. Burası Çukurova'nın Akdeniz'a açılan kapısı olarak görünüyor. Yaban hayvanları var ayı var ve dediğimiz şey şu doğa da ayak izlerimiz kalsın" dedi.