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Karlar Altındaki Çiğdem Çiçeklerinden Kartpostallık Görüntüler

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Bitlis'te havaların ısınması ve karların erimesiyle birlikte açan çiğdem çiçekleri, karlar altında oluşturdukları manzaralarla kartpostallık görüntüler sunuyor. Özellikle Tatvan ve Hizan ilçeleri arasındaki Güzeldere Vadisi'nde açan çiğdemler, doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor.

Karlar altındaki çiğdem çiçeklerinden kartpostallık görüntüler

BİTLİS - Bitlis'te karlar altındaki çiğdem çiçekleri kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Bitlis'te havaların ısınması ve karların erimesiyle birlikte baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler açmaya başladı. Özelikle Tatvan ve Hizan ilçeleri arasındaki Güzeldere Vadisi'nde karlar altında açmaya başlayan çiğdemler hayranlık uyandıran görüntüler sunuyor.

Doğanın canlanması ile birlikte açan çiğdem çiçeklerinin oluşturduğu manzara doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bitlis Tatvan Hizan Doğa Yaşam Güncel Haberler

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