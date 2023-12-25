Karla kaplı Şırnak'ta yol açma çalışmaları devam ediyor
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor. İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 grup köy yolunu ulaşıma kapandı. İlçe özel idare ekipleri yolları açmak için 4 koldan yol açma çalışması başlattı. Karla mücadele çalışmaları gece geç saatlere kadar sürdü. Köy yolları, yoğun çalışma sonucu ulaşıma açıldı.
Karla kaplı Şırnak'ta yol açma çalışmaları devam ediyor
ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.
İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 grup köy yolunu ulaşıma kapandı. İlçe özel idare ekipleri yolları açmak için 4 koldan yol açma çalışması başlattı. Karla mücadele çalışmaları gece geç saatlere kadar sürdü. Köy yolları, yoğun çalışma sonucu ulaşıma açıldı.