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Karla kaplı Şırnak'ta yol açma çalışmaları devam ediyor

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor. İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 grup köy yolunu ulaşıma kapandı. İlçe özel idare ekipleri yolları açmak için 4 koldan yol açma çalışması başlattı. Karla mücadele çalışmaları gece geç saatlere kadar sürdü. Köy yolları, yoğun çalışma sonucu ulaşıma açıldı.

Karla kaplı Şırnak'ta yol açma çalışmaları devam ediyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 grup köy yolunu ulaşıma kapandı. İlçe özel idare ekipleri yolları açmak için 4 koldan yol açma çalışması başlattı. Karla mücadele çalışmaları gece geç saatlere kadar sürdü. Köy yolları, yoğun çalışma sonucu ulaşıma açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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