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Kargo Dolandırıcılığı Operasyonunda 48 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kargoya verilen çek ve önemli evrakların çalınarak dolandırıcılık yapılmasına ilişkin İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda, 48 şüpheli gözaltına alındı.

Kargoya verilen çek ve önemli evrakların çalınarak dolandırıcılık yapılmasına ilişkin İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda, 48 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca, şikayetler üzerine başlatılan soruşturmada, İstanbul ve ülke genelindeki müştekiler tarafından muhatabına gönderilmek üzere kargoya verilen çek ve kıymetli evrakların çalınarak ele geçirildiği belirlendi.

Şüphelilerin kurulan paravan şirketler tarafından bu çeklerin arka kısımlarını ciranta ettiği ve mağdur şirketlere icra takibi başlattığı, buradan elde edilen gelirin de üçüncü kişiler üzerinden aklandığı tespit edildi.

Belli bir organizasyon dahlinde hareket eden şüphelilerin yurt genelinde 50 eylemini belirleyen savcılık, ikisi avukat 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Savcılığın kararı doğrultusunda harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkezli 19 ilde operasyon düzenledi.

Operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet güçlerinin diğer şüphelilere yönelik çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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