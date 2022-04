Kardeşini ve oğlunu şehit veren Nuran Polat: 'Oğlumun şehit düştüğü yere gitmek istiyorum'

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde şehadetinin 13. yıldönümünde oğullarının mezarı başına giden acılı anne-babanın sözleri yürekleri dağladı. 1995 yılında kardeşi, 2009 yılında da oğlunu şehit veren Nuran Polat ve eşi Yaşar Polat, "Mertebesi güzel ama acısı çok büyük" dedi. Anne Nuran Polat, oğlunun şehit düştüğü yere çok gitmek istediğini de ifade etti.

Dayısı Bülent Özçelik ile aynı kaderi paylaşarak teröristlerce şehit edilen Emrah Polat'ın acılı anne ve babası evlatlarının yasını tutmaya devam ediyor. 2009 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesi yakınlarında PKK'lı teröristlerce döşenen mayının patlaması sonucu şehit düşen 9 askerden biri olan Piyade Komando Er Emrah Polat'ın Nazilli'de yaşayan anne ve babası Nuran ve Yaşar Polat, evlatlarının şehit olmasının 13. yıldönümü olan 29 Nisan öncesinde yine mezarlıktan ayrılmadı. Erkek kardeşi Bülent Özçelik'i de 1995 yılında Şırnak Uludere'de şehit veren Nuran Polat'ın tek isteği ise oğlunun şehit düştüğü yere bir kere olsun gidebilmek.

"MERTEBESİ GÜZEL AMA ACISI ÇOK BÜYÜK"

Acılı anne Nuran Polat, bir bayramı daha evladından ayrı geçireceğini ifade ederek, "Bu bayram da Emrah'ım yok yanımda. İçim hüzün dolu. Zaten her zaman Anneler Günü'nde içim buruktu. Bu bayram, bu Anneler Günü'nde de yine içim buruk. Bayram geliyor ve yine içim buruk. Mezarına gidip ağlayıp ağlayıp eve geliyorum. Odasına geçip ağlıyorum. İçim yaralı. 12 yıl bitecek, 13'e girecek. Yavrumdan ayrıyım. Emrah 2009'da şehit oldu. 29 Nisan'da şehadetinin yıldönümü. Mertebesi güzel ama acısı çok büyük. Her zaman yavrum kalbimde. Her zaman onu anacağım. Ölene kadar da yavrumu unutmayacağım. 1995 yılında tezkeresine 15 gün kala şehit olan kardeşimin mezarı ise şu an Kars Sarıkamış'ta. Her ikisi için bu odayı yaptık. Hasretlerini burada gideriyoruz. Zaten aklımızdan hiç çıkmıyorlar. Bütün şehit ailelerimizin mübarek bayramını da kutlarım. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin de gözlerinden öperim. Herkesin acısı kendine" dedi.

"OĞLUMUZUN SON NEFESİNİ VERDİĞİ YERE ÇOK GİTMEK İSTİYORUM"

Oğlunun Nazilli Merkez Eğriboyun Aile Mezarlığı'nda bulunan şehitler mezarlığındaki kabrini sık sık ziyaret ettiğini ifade eden anne Polat, Kars Sarıkamış'taki kardeşinin mezarına ve oğlunun şehadete erdiği Diyarbakır Lice'deki son nefesini verdiği yere gitmeyi çok istediğini belirterek, "Zaten kardeşim Kars Sarıkamış'ta, gidemiyorum. Hiç olmazsa oğlumun şehit olduğu yere gitmek istiyorum. Oğlumuzun son nefesini verdiği yere çok gitmek istiyorum. Yetkililerimize sesimi duyurmak istiyorum" diye konuştu.

"HER YIL BÖYLE BURUK GEÇİYOR BİZİM İÇİN"

13 senedir oğlundan ayrı olduğunu ve çok üzüldüğünü ifade eden baba Yaşar Polat ise, "13 senedir oğlumdan ayrıyız. Her ölüm yıldönümünde 29 Nisan'da annesiyle beraber geliyoruz. Mezarını ziyaret ediyoruz. Hiçbir dakika gönlümüzden çıkmıyor. Her yıl böyle buruk geçiyor bizim için. Bütün şehit ailelerimize ve şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim. Ailelerine sabırlar dilerim. Devletimize Allah zeval vermesin. Bütün askerlerimizi Allah kanadının altına alsın. Yarabbim kimseye acılarını göstermesin. Bu yıl da bayramımız onsuz geçiyor. Evet makamı cennet olsun şehit ama ayrılık çok zor. Evlat acısı çok zor kim ne derse desin. Kaynım Bülent Özçelik 95 yılında Şırnak Uludere'de şehit oldu. Onun mezarı da Sarıkamış'ta. Gidemiyorum. Gerçekten çok üzüntülüyüm. Allah rahmet eylesin. Bu ülkeye iki şehit veren bir aileyiz. Hem kaynım, hem oğlum şehit" dedi.

