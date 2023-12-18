Üye Girişi
Haberler

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'nün kar mesaisi

Güncelleme:
Abone Ol

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, etkili olan kar yağışı ve fırtına dolayısıyla kapanan yolları kesintisiz çalışarak ulaşıma açmaya çalıyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'nün kar mesaisi

VAN - Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, etkili olan kar yağışı ve fırtına dolayısıyla kapanan yolları kesintisiz çalışarak ulaşıma açmaya çalıyor.

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı ve tipi, Doğu Anadolu Bölgesi'nde de etkili oldu. Kar yağışı ve tipi ile birlikte birçok yaralamalı trafik kazası meydana gelirken, şehirlerarası yollarda uzun süreli trafiğe kapandı.

Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazit yolunun Tendürek Dağı geçidi, Van-Hakkari karayolu Güzeldere Geçidi, Van-Tatvan karayolu, Ahlat Malazgirt yolu, Adilcevaz-Malazgirt yolu, Van-Erciş karayolu, Gürpınar-Kırkgeçit yolu, Bahçesaray-Hizan yolu ile Van-Bahçesaray karayolu yoğun kar yağışı ve yoğun tipiden dolayı mahsur kalma ve trafik kazaları yaşanmaması için karayolları ekipleri tarafından yoğun bir çalışma devam ediyor.

Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Siirt'in Pervari ve Ağrı'nın Patnos ilçelerinin yer aldığı 3 bin 629 kilometrelik yol ağından sorumlu olan Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 8 şube şefliği ve 19 bakımevinde karla mücadele için 320 iş makinesi ve bin 450 personel görev alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi Fırtına Van Haberler

Bakmadan Geçme

Gümüşhane'de deprem mi oldu? Gümüşhane kaç şiddetinde deprem oldu? Masterchef kim elendi? Dün akşam Masterchef'te Dilara mı elendi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? Naci Görür deprem tahmini ne? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 18 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kar uyarısı! Kar yağacak mı, hangi tarihte? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (18 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (18 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 18 Aralık listesi! Yalova'da deprem mi oldu? Az önce Yalova'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Yalova'da deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? La Liga maçları hangi kanalda? İspanya Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor 2023? Real Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman? Lazio - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lazio - Inter maçı ne zaman? Bayern Münih - Stuttgart maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bayern Münih - Stuttgart maçı ne zaman?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title