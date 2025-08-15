Karasu'daki Balıkçılar Palamut Avına Çıkamıyor

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu ilçesindeki balıkçılar, palamut avına olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle çıkamadı.

Bu yıl ilk defa uygulanan erken sezon açılışı için belirlenen 15 Ağustos'ta palamut avına çıkmak için hazırlık yapan balıkçılar, dalga boyunun yükselmesi ve kuvvetli rüzgar nedeniyle limandan ayrılamadı.

Sadece olta ve çapariyle tutulmasına izin verilen palamudun uzatma ağlarıyla avlanabilmesi kararı doğrultusunda araçları 12 metrenin altında olan tekne sahipleri, hazırlıklara rağmen olumsuz şartlar nedeniyle Karadeniz'e açılamayınca Sakarya Nehri'ne demirleyerek 1 Eylül'ü beklemeye başladı.

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, gazetecilere, 15 Ağustos itibarıyla 12 metre altı tekneler için av yasağının bittiğini belirterek, "Fakat deniz şartları kötü olduğu için Karadeniz'e açılamadılar. Karadeniz'in bütün kıyılarında balıkçı barınakları varken Sakarya ilinde barınak olmayan ilçe Karasu." diye konuştu.

Bıçakcı, Karadeniz'deki tüm 12 metre altı tekne balıkçılarının denize açıldığını anlatarak, "Fakat biz Sakarya Nehri ağzındaki etkin dalga nedeniyle açılamıyoruz. Hava durumuna göre 10 gün süreyle böyle devam edecek. Bizim için sezonun erken açılması hiçbir işe yaramadı. Tekne sahipleri ve çalışanlar hapsolmuş şekilde bekliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Balıkçılardan Seyit Sezer, çocukluğundan beri balıkçılık yaptığını belirterek, "Ayın 15'i olmasına rağmen fırtına nedeniyle tekneyle denize açılamadık. Sakarya Nehri'nin ağzı tehlike oluşturduğundan böyle havalarda çıkmamız riskli oluyor. Balıkçı barınağımız yok. Ufak balıkçılar olarak rüzgarlı havada denize açılmamız riskli oluyor." ifadelerini kullandı.