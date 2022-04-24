Karamürsel'de deniz yüzeyinde kirlilik oluştu - Haberler

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Karamürsel'de deniz yüzeyinde kirlilik oluştu

AA - Melih Palas - Güncel
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Karamürsel'de deniz yüzeyinde kirlilik oluştu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi sahilinde deniz yüzeyinde kirlilik görüldü.

KARAMÜRSEL, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi sahilinde deniz yüzeyinde kirlilik görüldü.

Karamürsel'de sahilde yürüyüş yaparken kirliliği fark edenler durumu yetkililere bildirdi.

Karamürsel sahilinde vakit geçiren vatandaşlar, karşıdan yavaş yavaş ince bir şerit halinde bir tabakanın geldiğini bildirdi.

Bu arada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı tarafından kirli tabakadan örnek alınarak incelenmek üzere TÜBİTAK MAM'a gönderildiği, sonuçların beklendiği öğrenildi.

AA / Melih Palas - Güncel

Karamürsel, Kocaeli, Güncel, Haberler

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