Karamürsel'de Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Kaymakam Osman Aslan Canbaba, bayramın Karamürsel'e, Türkiye'ye ve insanlığa hayırlar, güzellikler getirmesini diledi.

Belediye Başkanı Ahmet Çalık da herkesin bayramını kutladı.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu tarafından yapılan duanın ardından katılımcılar bayramlaştı.

Darıca Çınaraltı Çay Bahçesi'nde gerçekleştirilen programda da AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Kaymakam Yüksel Kara, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ile sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar bayramlaştı.

???????- Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yılı

Kocaeli'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İzmit Kent Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karaduman, personelin bayramını kutladı.