Davutoğlu: "Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemden Yana Olan, Demokrasi Âşıklarının Adayı Olacak" - Haberler

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Davutoğlu: "Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemden Yana Olan, Demokrasi Âşıklarının Adayı Olacak"

ANKA - Güncel
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Davutoğlu: 'Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemden Yana Olan, Demokrasi Âşıklarının Adayı Olacak'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altı siyasi parti genel başkanının beşinci kez bir araya geldiği “Liderler Buluşmasının” ardından; “Sağduyu ve istişareyle belirleyeceğimiz adayımız Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacak ve ortak sorunlarımız sorumluluk bilinciyle hızlıca çözüme kavuşturulacaktır” açıklamasını yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altı siyasi parti genel başkanının beşinci kez bir araya geldiği "Liderler Buluşmasının" ardından; "Sağduyu ve istişareyle belirleyeceğimiz adayımız Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak ve ortak sorunlarımız sorumluluk bilinciyle hızlıca çözüme kavuşturulacaktır" açıklamasını yaptı.

Altı siyasi partinin genel başkanı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde beşinci kez bir araya geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Liderler Buluşmasının" ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in nazik ev sahipliğinde bir araya geldik. Kararlı ve inançlıyız, hiç şüpheniz olmasın: Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı, Güçlendirilmiş Parlamenter sistemden yana olan, demokrasi aşıklarının adayı olacak!"

ANKA / Güncel

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