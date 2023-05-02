KARAMOLLAOĞLU CUMHURBAŞKANI HESAP VEREBİLMELİDİR

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6 ayrı siyasi parti bir araya gelmemizin bir temel sebebi vardır. O da Cumhurbaşkanlığı Sistemini değiştirmektir. Bu sistem değişmeden otoriterlik ortadan kalkmaz. Cumhurbaşkanı hesap verebilmelidir, aldığı kararlar Mecliste müzakere edilebilmelidir. Bunu bugün yapmak mümkün değildir. Bu sistemi de geldiğimiz gibi değiştirme imkanı yoktur. Anayasa'nın değişmesi lazım dedi.

Diyarbakır'a gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kayapınar ilçesinde yer alan seçim bürosunu ziyaret etti. Karamollaoğlu, daha sonra partisinin il teşkilatının Sur ilçesinde bir toplantı salonunda düzenlediği 'Diyarbakır Buluşması' programına katıldı. Programa Karamollaoğlu'nun yanı sıra, Millet İttifakı'nın milletvekili adayları ile partililer ve vatandaşlar katıldı. Millet İttifakı milletvekili adayları ve il temsilcilerinin de yer aldığı programda konuşan Karamollaoğlu, cumhurbaşkanının hesap verebilir olması gerektiğini ifade ederek, bunun anayasayı değiştirmekle mümkün olacağını söyledi.

'İŞSİZLİK SAYISI ALDI BAŞINI GİTTİ'

Karamollaoğlu, konuşmasının devamında, devlet tesisleri ve arsaların bütünüyle satıldığını ifade ederek, işsizlik sayısının yüzde 15'e vardığını belirterek, Devlet tesisleri, arsalar bütünüyle satıldı. Bunların satılmasının meydana getirdiği boşluğu özel sektör ve şahıslar dolduramadı. Böyle olunca da biz güçlü ülke olma özelliğini adım adım kaybettik. İnsanlarımız da kendi yaşadıkları topraklarda huzurlu bir imkana kavuşamamış oldular. İşsizlik sayısı aldı başını gitti. Rakamlara baktığımızda sanki işsizlik daha az sayıdaymış gibi gösteriliyor. Bugün Türkiye'de 12 milyona yaklaşan sosyal yardımlardan istifade ederek, hayatını idame ettirmeye çalışan insanlarımız var. Bu insanlar çalışamıyor ve çalışmıyorlar. Sadece devletin verdiği birkaç kuruşla geçinmeye çalışıyorlar. Türkiye'de yüzde 15'e varan bir işsizlik var. Kendi politikalarımızı iyi belirlemeye ihtiyacımız var. Komşu ve diğer ülkelerle şahsiyetli bir politika izlemek mecburiyetindeyiz. Biz ilk adımı bulunduğumuz bölgedeki Müslüman ülkelerle daha yakınlaşmaya mecburuz diye konuştu.

'KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN CUMHURBAŞKANI OLACAĞINA İNANIYORUM'

6 siyasi parti bir araya gelerek birtakım karar aldıklarını, kararlarının Cumhurbaşkanlığı Sistemi değişene kadar devam edeceğini ifade eden Karamollaoğlu, şöyle dedi Şu anda Türkiye bir soygun ülkesidir. Bu iktidarın önemli birkaç özelliği var. Yolsuzluk, israf, soygundur. Allah nasip ederse biz iktidara geldiğimiz zaman bu tip problemler ortadan kalkacak. Arkadaşlarımız 1,5 sene içerisinde her konuda değişikliklerin nasıl yapılacağına karar verdiler. 6 ayrı siyasi partinin bir araya gelmemizin bir temel sebebi vardır. O da Cumhurbaşkanlığı Sistemini değiştirmektir. Bu sistem değişmeden otoriterlik ortadan kalkmaz. Cumhurbaşkanı hesap verebilmelidir. Aldığı kararlar Mecliste müzakere edilebilmelidir. Bunu bugün yapmak mümkün değildir. Bu sistemi de geldiğimiz gibi değiştirme imkanı da yoktur. Anayasa'nın değişmesi lazım. Dedik, 'gelin bir araya gelelim bu Anayasa'yı nasıl değiştireceğimizi bir kere ortaya koyalım. Bu geçiş döneminde Türkiye nasıl yönetilecek onunda temel prensiplerini belirleyelim?. Şu anda bizim ne kadar süre iktidarda kalacağımız seçimden sonra belli değildir. Ben seçimi kazanacağımıza ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olacağına inanıyorum. Birbirinden farklı görüşlere sahip 6 siyasi parti her ay bir araya gelerek bir takım kararlar aldık. Bu kararlar Cumhurbaşkanlığı Sistemi değişene kadar devam edecektir. (DHA)