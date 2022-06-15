Karaman'dan kısa kısa

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen kan bağışı etkinliğine katıldı.

Akkoyun, İl Jandarma Komutanlığı binasında düzenlenen etkinlikte, tüm dünyada birçok insanın hastalıklar ve kazalar sonucu ihtiyacı olan kan bulunamadığı için hayatını kaybettiğini belirtti.

Kanın tek kaynağının insan olduğunu ifade eden Akkoyun, "Bu hayati sıvının başka alternatifi yoktur. Bu yüzden kan vermek hayat kurtarmakla eş değerdir. Kan bağışlayarak ihtiyaç sahibi insanlara hem derman olalım hem de kendi sağlığımızı koruyalım." dedi.

Akkoyun daha sonra Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Yemiş ile birlikte kan bağışında bulundu.

Rektör Ak'a ziyaretler

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler Rektör Prof. Dr. Namık Ak'ı ziyaret etti.

KMÜ Senato Odası'nda gerçekleştirilen ziyarette Ak, Türk Dil Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda vermiş oldukları emekler için yabancı uyruklu öğrencilere teşekkür etti.

Öğrencilere öğretim hayatlarında başarı dileyen Ak, "Ülkelerinden uzakta ve ailelerinden ayrı olan öğrencilerimiz burada eğitim görmelerinin yanı sıra bu tip kültürel faaliyetlere de destek vererek hem buradaki öğrencilerimizle kaynaşma fırsatı yakalıyorlar hem de ülkemizin kültürel mirasını tanıma imkanı buluyorlar." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerimi Tecvitle Okuma Kursu'nu tamamlayan öğrenciler ödüllendirildi

Karaman'da, Dr. Sadık Ahmet İlkokulunda başlatılan Kur'an-ı Kerimi tecvitle okuma kursunu başarıyla tamamlayan öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, törende yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerimin hayatın ta kendisi olduğunu ve Kuran'ın öğrencilere en güzel şekliyle aktarılmasının önemli olduğunu söyledi.

Nitelikli ve kaliteli öğrenciler yetiştirmek için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Çalışkan, kursta emeği geçenlere teşekkür etti.

Program, protokol üyelerinin kursu başarıyla tamamlayan öğrencilerin ödüllendirilmesi ve günün anısına çekilen fotoğraflarla son buldu.