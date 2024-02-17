Karaman'da Kaçak Sigara ve Makaron Operasyonu

Karaman'da iki iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak sigara ve makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ermenek ilçesi Kazancı beldesinde, iki iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 22 bin 930 dolu makaron, 400 boş makaron, 4 sigara basma makinesi, 5 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 3 bin 106 fişek ele geçirildi.

H.P. ve M.D. gözaltına alındı.