Karaman'da Aranan 32 Kişi Yakalandı
Karaman'da yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 32 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Operasyonlar sonucunda ayrıca ruhsatsız silahlar ve gümrük kaçağı elektronik sigaralar ele geçirildi.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 32 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Şubat-03 Mart'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 8 bin 793 kişiyi sorguladı, 32 kişiyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler ayrıca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, metal arama dedektörü ve 480 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirdi.