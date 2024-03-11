Karaman'da Aranan 22 Kişi Yakalandı
Karaman'da yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 22 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarda 8 bin 641 kişiyi sorguladı ve 22 kişiyi gözaltına aldı. Tutuklama işlemi yapılan 1 kişi, diğerleri ise serbest bırakıldı. Operasyonlar sırasında ruhsatsız tabanca ve detektör cihazı da ele geçirildi.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 22 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2-8 Mart'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 8 bin 641 kişiyi sorguladı, 22 kişiyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler ayrıca, ruhsatsız tabanca ve detektör cihazı ele geçirdi.