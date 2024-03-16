Karaman'da 23 şüpheli suçlu yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 09-15 Mart'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 6 bin 768 kişiyi sorguladı, 23 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 20'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 4 kesici-delici alet, 218 gram uyuşturucu madde, 184 uyuşturucu hap, 77 bin 520 dolu/boş makaron, 32 kilogram kaçak tütün ve 8,5 litre kaçak alkol ele geçirdi.