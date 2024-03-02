Karaman'da 17 şüpheli suçlu yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Şubat - 01 Mart'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 7 bin 159 kişiyi sorguladı, 17 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 4 ruhsatsız tabanca, 11 kesici/delici alet, 12 fişek, 181 gram uyuşturucu ve 244 uyuşturucu hap ele geçirdi.