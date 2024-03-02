Karaman'da 17 şüpheli suçlu yakalandı
Karaman'da yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklandı.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Şubat - 01 Mart'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 7 bin 159 kişiyi sorguladı, 17 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, 4 ruhsatsız tabanca, 11 kesici/delici alet, 12 fişek, 181 gram uyuşturucu ve 244 uyuşturucu hap ele geçirdi.