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Karaköy'de Tramvay Kazası: Bir Kişi Yaralandı

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Karaköy'de Kabataş-Bağcılar tramvay hattına giren kamyonete tramvay çarptı. Kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Metro İstanbul, seferlerin Kabataş-Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığını duyurdu.

KARAKÖY'de, Kabataş- Bağcılar tramvay hattına giren kamyonete tramvay çarptı. Kazada, bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken ekipler, tramvay yoluna giren kamyoneti kaldırmak için çalışma başlattı.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda Galata Köprüsü üzerinde kara yolu aracının ray hattımıza girmesi ve yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş- Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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