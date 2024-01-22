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Karaköy açıklarında vapurdan düşen yolcu seyyar satıcının müdahalesiyle kurtarıldı

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BEYOĞLU, Karaköy açıklarında vapurdan dengesini kaybederek düştüğü iddia edilen yolcu, kendisini fark eden seyyar satıcının müdahalesi ile kurtarıldı. Yolcunun kurtarılma anları cep telefonu görüntülerine yansıdı.

BEYOĞLU, Karaköy açıklarında vapurdan dengesini kaybederek düştüğü iddia edilen yolcu, kendisini fark eden seyyar satıcının müdahalesi ile kurtarıldı. Yolcunun kurtarılma anları cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Beyoğlu Karaköy açıklarında meydana geldi. Vapurda yolculuk eden kişi, iddiaya göre dengesini kaybederek denize düştü. Yolcunun denize düştüğünü gören kıyıdaki vatandaşlar ise bu kişiyi kurtarmak için harekete geçti. Olay sırasında sahilde midye satan bir seyyar satıcı, soğuk suya rağmen tereddüt etmeden yolcuyu kurtarmak için denize atladı. Yüzme bilmediği anlaşılan yolcu, seyyar satıcının ve kıyıdakilerin müdahalesi ile kurtarıldı. O anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Beyoğlu Karaköy Kurtarma Yaşam Güncel Haberler

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