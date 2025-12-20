Haberler

Karadeniz'deki av baskısı hamsi popülasyonunu göçe zorladı

DEM-BİR Başkanı Naci Karabiber, Karadeniz'deki av baskısının hamsilerin Gürcistan'a göç etmesine neden olduğunu belirtti. Denizdeki yüksek su sıcaklığının avcılığı zorlaştırdığını vurguladı. Hamsi avcılığının azalmasıyla fiyatlar yükseldi.

DENİZ Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, Karadeniz'de artan av baskısı nedeniyle hamsinin Gürcistan'a göç ettiğini belirterek, "Karadeniz'deki hamsi popülasyonu, doğal döngüsü gereği Gürcistan'a geçti. Çok fazla av baskısı olduğu için bu göç hızlandı. Normalde hala av vermeye devam etmesi gerekiyordu" dedi.

Denizlerde gırgır, trol ve çevirme ağları için 1 Eylül itibarıyla av sezonu başladı. Ancak deniz suyu sıcaklığının mevsim normalleri seviyesinde olmaması nedeniyle balıkçılar, istedikleri avlanmayı gerçekleştiremedi. Öte yandan Karadeniz'de yasağın kalkmasının ardından başlayan hamsi avcılığı, av baskısı nedeniyle balığı göçe zorladı. Karadeniz'de hamsi avcılığı azalınca hamsinin fiyatı yükseldi. Av baskısının hamsi balığının göçünü erkene çektiğini söyleyen DEM-BİR Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, deniz suyu sıcaklığının yüksek olmasının avcılığı zorlaştığını vurguladı.

'SULAR HALA SICAK'

Karadeniz'de hamsi avcılığının azaldığını belirten Naci Karabiber, "Karadeniz'deki hamsi popülasyonu doğal döngüsü gereği Gürcistan'a geçti. Çok fazla av baskısı olduğu için bu göç hızlandı. Normalde hala av vermeye devam etmesi gerekiyordu. Karadeniz'in bölgesel gemileri hamsi ile birlikte Gürcistan tarafına hamsinin peşinden gittiler. Marmara Denizi'nden ve Ege Denizi'nden hamsi avcılığı için oraya giden filoların tamamı geri döndü. Marmara'da da şu an hamsi çok az. Bir de Marmara'daki hamsilerin bazılarının boyutları küçük. O yüzden gemilerin hepsi Ege'ye geldiler. Önce Yunanistan sınırına Enes bölgesine gittiler. Orada da hamsiyi bulamadılar. Şu an Bozcaada, Babakale, Küçükkuyu Havzası'nda bir yoğunluk oluştu. Orada da balık az. Sular da hala sıcak. Su sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde. Çanakkale avcı gemileri Gelibolu, Karabiga, Şarköy havzasında yine hamsi avcılığı ve sardalye avcılığı yapıyor. Hamsinin azalmasıyla hamsi fiyatları epey yükseldi. Karadeniz'de hamsi bitince, az hamsi avlanan saha kalınca fiyatlar biraz yükseldi" dedi.

'BALIKLAR HALA BEKLEDİĞİMİZ AVI VERMİYORLAR'

Deniz suyu sıcaklığının 1 hafta öncesine kadar 19-20 derece olduğunu söyleyen Karabiber, "Şu an deniz suyu sıcaklığı 18-18,5 derecelerde. Aralık ayının sonu geldi. Su sıcaklığının 11-12 derece olması gerekiyordu. Hatta bazen 10 derecenin de altına düşüyor. Aralık ayı ortalarında su sıcaklığının normalde Kuzey Ege, Marmara, Çanakkale Boğazı bölgesinde 11-12 derece olması gerekiyor. En fazla ise 13 derece olması gerekiyor. Ondan dolayı da balıklar hala beklediğimiz avı vermiyorlar. Denizde beklediğimiz hareketi de yapmıyorlar. O yüzden avcılık biraz şu an vasat geçiyor" diye konuştu.

'LÜFER HENÜZ ÇANAKKALE BOĞAZI'NA GELMEDİ'

İstanbul Boğazı'nda da ciddi bir lüfer popülasyonunun olduğunu söyleyen Karabiber, "O da kesinlikle su sıcaklığına bağlı. Denizin içerisinde, suyun ortasında sıcak suyla soğuk su katmanı vardır. Havalar, sular sıcakken o katman yüksek durur. Örneğin 10 metrede durur. Lüfer balığı da 10 metrenin üstüne çıkmaz. O yüzden İstanbul Boğaz'ında lüfer de hala yatıyor. Karlar yağdığında, sular soğuduğunda 'kristal' dediğimiz katman 20-30 metrelere inecek. Lüfer balığı da onun üzerine çıkamadığı için daha derin su arayacak. O zaman o balık, İstanbul Boğazı'nda kopacak ve Marmara Denizi'nde yayılacak. Şu an böyle olması gerekiyordu ancak tamamen su sıcaklığına bağlı olarak olmadı. Lüfer balığı henüz Çanakkale Boğazı'na gelmedi. O da tamamen İstanbul Boğazı'ndaki su sıcaklığının yüksek olmasından kaynaklanıyor. Çanakkale Boğazı'nda da var ama çok az" dedi.

