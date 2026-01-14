AK Parti'li Dönmez: Çayeli açıklarında petrol emareleri var

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Karadeniz'de Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında petrol emareleri olduğunu belirterek, "Bu yaklaşık 3 sene önceki bir çalışmaydı. Oradan alınan numuneler petrol kaynağının varlığını gösteriyor" dedi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili, KEİPA Türkiye Delegasyon Başkanı Fatih Dönmez, Rize'de katıldığı Ayder Forumu'nda konuştu. Karadeniz'de Çayeli açıklarında petrol emareleri olduğunu ifade eden Dönmez, "Bu yaklaşık 3 sene önceki bir çalışmaydı. Oradan alınan numuneler petrol kaynağının varlığını gösteriyor Bölgedeki üniversitelerimizin de benzer şekilde olumlu sonuçlanan araştırmaları oldu. Bu bir sızıntı da olabilir, büyük bir kaynağı veya rezervi de işaret ediyor olabilir. Sismik çalışmalar ve sondaj yapmadan kesin bir şey söylemek zor. Ancak bir emare var mı? Evet var. Yıllardır o bölgede balıkçı vatandaşlarımız bu sızıntıyı zaman zaman gördüklerini ve tespit ettiklerini söylüyorlardı. O dönem Sakarya Gaz Sahasında arama ve üretim faaliyetlerinin geliştirilmesi dolayısıyla filomuz oldukça yoğundu. Ardından filomuza iki yeni sondaj gemisi daha eklendi. Sayın Bakanımız da geçen günlerde açıkladı, elimiz daha rahatladı. İnşallah Karadeniz'de farklı lokasyonlarda sondajlar yapacaklarını ifade ettiler. Hayırlısı diyelim. Sondaj yapıldıktan sonra inşallah iyi haberleri alırız "dedi.

'SONDAJ YAPILMASININ FAYDALI OLACAĞI KARARINI VERMİŞTİK'

Bölgede sondaj yapılmasının faydalı olacağını söyleyen Dönmez, "Biz yaklaşık 3-4 sene önce yine Rize'de bir program vesilesiyle buralardaydık. Çayeli'nde, şimdi rahmetli olan Hacı Emin Ali abimiz vardı. O uzun yıllar balıkçılık yapmıştı. Oğlu da benim yakın mesai arkadaşımdır. Kendisi bu durumu heyecanla bize anlattı. Hatta belediyemiz tarafından hemen hızlıca bir tekne ayarlandı. Biz o bölgeye doğru intikal ettik ama o gün hava şartları ve olumsuz dalgalardan dolayı yerinde göremedik. Birkaç gün sonra ekibi gönderdik. Oradaki çalışmalarla alakalı detaylı bilgiyi aldık, numuneler alındı. Orada ileride bir sondaj yapılmasının faydalı olacağı kararını vermiştik. Ancak demin de söylediğim gibi, Sakarya Gaz Sahasındaki çalışmalar çok yoğun devam ettiği için buraya fırsat bulunamamıştı. İnşallah en kısa sürede Bakanlığımız ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığımız bu çalışmayı tamamlayacaktır" diye konuştu

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE- Cevahir TOPALOĞLU/RİZE,