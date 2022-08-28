Karadeniz'de 20 yeni mantar türü keşfedildi

DOĞU Karadeniz'in yüksek kesimlerinde, 7 yıldır sürdürülen çalışmalar sonucu dünyada varlığı bilinmeyen 20 mantar türü keşfedildi. Kendisi gibi birçok bilim insanı ile mantarlar üzerinde araştırma yapan Trabzon Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Sesli, "Makale olarak yayınladık ve isimlerini 'Dünya Mantar Bankası'na bildirerek, ülkemizin mantar çeşitliliğine katkıda bulunduk. Bizim çalışmamızla birlikte varlığı ilk kez keşfedilen mantar sayısı, 35'e çıktı" dedi.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimli yayla ve ormanlarında 2015'ten bu yana yürütülen araştırmalar sonucunda, dünyada varlığı bilinmeyen 20 yeni mantar türü ortaya çıkarıldı. Bu mantarlara keşfedildiği yörelerden esinlenilerek, 'gymnopus trabzonensis', 'clitolyophyllum akcaabatense', 'lyophyllum turcicum' gibi isimler verildi. Dünyada bilinen ancak Türkiye'de ilk kez keşfedilen 150 mantar türü de 'yeni kayıt' olarak biyoçeşitliliğe kazandırıldı.

Bazı mantarın isimlerine, keşfedildikleri yörenin ismini verdiklerini aktaran Prof. Dr. Sesli, "Trabzon ve ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Giresun ve yakın ilçelerine gittik. Yüzde 90'ını Trabzon yaylalarından topladık. Trabzon'da bulduğumuz bir mantara, 'Gymnopus trabzonensis', Akçaabat'ta bulduğumuz bir mantara da 'Clitolyophyllum akcaabatense' ismini verdik. 2015 yılında ilk keşfettiğimiz mantarlardan birine de 'Türk mantarı' anlamına gelen 'Lyophyllum turcicum' ismini vermekten mutluluk duyduk. Bundan sonra yapılması gereken bu mantarların ekonomik, farmakolojik ve besinsel amaçlı değerlendirmesi için ilgili araştırmacıların yapacağı çalışmalar" dedi.