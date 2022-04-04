Karaçay Rekreasyon Alanı Projeye Hazır Hale Geldi

MANİSA (Bültenler) - Alanın yer teslimine hazır hale getirildiğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, 5 ay sürecek çalışmayı Manisa Büyükşehir Belediyesinin 3 dairesinin ortak ve hummalı çalışması sonucu 2 ayda tamamlandığını vurgulayarak, "Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde büyük bir proje yapılacak Karaçay Rekreasyon Alanı, projeye hazır hale getirilmiş oldu" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Fen işleri Dairesi Başkanlığı ve Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin Karaçay Rekreasyon Alanı'ndaki hafriyat temizliği, dolgu, tesviye ve bahçe toprağı serim işlemleri tamamlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, alanda incelemelerde bulundu. Öztozlu'ya Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya da eşlik etti. Alandaki son rötuşları inceleyen Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu, çalışmalar hakkında daire başkanlarından bilgi aldı.

5 Ay Sürecek Çalışma 2 Ayda Tamamlandı

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Karaçay Rekreasyon Alanı'nda, yaklaşık 45 bin metrekarelik bir alanda Başkanımızın talimatıyla büyük bir proje hazırlığındayız. Bunun müjdesini önümüzdeki günlerde Sayın Başkanımız, verecektir. Onun öncesinde bu alan, çok kötü durumdaydı. Kent Estetiği, Fen İşleri ve Yol Yapım dairemizin araçlarıyla ortak bir şekilde 2 aylık hummalı bir çalışma yapıldı. 45 bin metrekarelik alanda hafriyat temizliği, dolgu, tesviye ve en sonunda bahçe toprağı serim işlemi gerçekleştirildi. Bahsettiğimiz büyük projeye hazırlık aşaması bu. Burada tenis kortları, oyun grupları, spor alanları, yürüyüş pistleri, fitness alanlarıyla proje hazırlığı var. Şu anda burası yer teslimine hazır. Bu çalışmamızla ihale sürecini en az 5 ay kısaltmış olduk. Yani ihale yapıldıktan sonra yüklenici firma hızla çalışmasına başlayabilecek. Zor koşullarda, 3 dairemizin ortak ve hummalı çalışmasıyla 5 ay sürecek çalışmayı 2 ayda yapmış olduk. hayırlı olsun" diye konuştu.

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