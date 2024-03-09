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Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı

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Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İ.K. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü İ.K. ile yanındaki S.K. yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İ.K. yönetimindeki 78 AT 856 plakalı otomobil, Karabük-Zonguldak kara yolunun Yeniköy köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü İ.K. ile yanındaki S.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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