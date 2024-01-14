Üye Girişi
Haberler

Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi Tatilcileri Ağırlıyor

Güncelleme:
Abone Ol

Batı Karadeniz'in önemli kış turizm tesislerinden Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi, misafirlerine günübirlik hizmet sunuyor. Tatilciler, Safranbolu ve Yenice ilçesinde konaklayarak bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini keşfedebiliyor. Hafta sonu tatili dolayısıyla tesislerde yoğunluk yaşanıyor.

Batı Karadeniz'in önemli kış turizm tesislerinden Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi misafirlerini ağırlıyor.

Kente 23 kilometre mesafedeki 2 bin metre rakımlı Keltepe Dağı'nda bulunan merkez, misafirlerine günübirlik hizmet sunuyor.

Tatilciler, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ve Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına sahip Yenice ilçesinde konaklayabiliyor.

Hafta sonu tatili dolayısıyla tesislerde yoğunluk oluşturan ziyaretçiler, keyifli vakit geçirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, merkezdeki kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğunu söyledi.

Çevre illerden de ziyaretçilerin geldiği kayak merkezinde hafta sonu tatili yoğunluğu yaşandığını belirten Güven, kayakseverlerin karın tadını çıkardığını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Batı Karadeniz Kayak Merkezi Safranbolu Karabük Doğa Turizm Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İkinci dönemde devamsızlıklar sıfırlanıyor mu? Devamsızlık ikinci dönem siliniyor mu, her dönem sıfırlanır mı? DİYARBEKİRSPOR – ADIYAMANSPOR CANLI: Diyarbekirspor – Adıyamanspor maçı nereden, nasıl izlenir? Diyarbekirspor Adıyamanspor canlı yayın linki! DENİZLİSPOR – AMEDSPOR CANLI: Denizlispor – Amedspor maçı nereden, nasıl izlenir? Denizlispor Amedspor canlı yayın linki! Denizlispor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Denizlispor - Amedspor maçı nereden izlenir? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Manisa FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK - Kocaelispor maçı nereden izlenir? İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Konyaspor maçı nereden izlenir? 2024 Kurban bayramı ne zaman? 2024 Kurban bayramı hangi tarihte ayın kaçında? Aras Kargo Pazar günü çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? 2024 Aras Kargo Pazar günü açık mı? Karne tatili ne zaman? İlk dönem karne tatili hangi tarihte, kaç gün yapılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Ocak Pazar Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Barış Karadeniz öldü mü? Barış Karadeniz kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 14 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri! BİM AKTÜEL 14 OCAK 2024 | Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 14 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title