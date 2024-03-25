Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Merkeze bağlı Kayı köyünde içerisinde 3 kişinin bulunduğu araç ve bu kişilerin üst aramasında, 505 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.