Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Merkeze bağlı Kayı köyünde içerisinde 3 kişinin bulunduğu araç ve bu kişilerin üst aramasında, 505 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.