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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 19 uyuşturucu hap ve ruhsatsız kurusıkı tabanca ile şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin Cumayanı köyünde 2 şüphelinin iş yerinde ve üstlerinde yaptığı aramada, 19 uyuşturucu hap ve ruhsatsız kurusıkı tabanca ile şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Karabük Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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