Karabük'te Panelvanın Motor Kısmına Sıkışan Kedi Yavrusu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Karabük'te park halindeki bir panelvandan gelen kedi miyavlamalarını duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın motor kısmına sıkışan kedi yavrusunu kurtardı.
Karabük'te bir panelvanın motor kısmına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde park halindeki bir panelvandan kedi miyavlamasının geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın motor kısmına sıkıştığını tespit ettikleri kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.