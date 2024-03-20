Karabük'te otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Karabük'te otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
N.A. idaresindeki 37 ADC 651 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara yolunun Bolkuş köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü N.A. ve yolcu M.A.U. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.