Karabük'te otomobil hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı
Karabük'te Bayır Mahallesi'nde gerçekleşen otomobil hırsızlığıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, 31 suç kaydı bulunan U.D'nin zanlı olduğu tespit edildi. Zanlı gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Karabük'te otomobil hırsızlığı yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Bayır Mahallesi'nde gerçekleşen otomobil hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.
Bahse konu aracı 31 suç kaydı bulunan U.D'nin çaldığını tespit eden ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.