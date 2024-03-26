Karabük'te Orman Haftası Etkinliğinde 3 Bin 500 Fidan Dikildi
Karabük'te Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 3 bin 500 fidan dikildi.
Kılavuzlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Yardımcısı Erol Özkan, Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte protokol üyeleri ve öğrenciler, 3 bin 500 fidanı toprakla buluşturdu.
Orman İşletme Müdürü Kırımlı, yaptığı konuşmada, 1500 sedir, 1500 fıstık çamı ve 500 mahlep fidanının 4 hektarlık alana dikildiğini belirtti.