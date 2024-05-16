Karabük'te müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Karabük'ün Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan İ.A'ya ait tek katlı müstakil evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.
Karabük'te müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayabaşı Mahallesi Bişkek Caddesi'nde İ.A'ya ait tek katlı müstakil evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.