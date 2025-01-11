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Hırsızların dalgınlığından faydalanan müşteri kendini böyle kurtardı

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Karabük'te 3 maskeli ve silahlı soyguncu, bir kuyumcu dükkanından yaklaşık 20 kilogram altın çaldı. Çalışanlara odaklanan hırsızların dalgınlığından faydalanan müşteri, kaçarak kendini kurtardı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yüzü kar maskeli ve silahlı 3 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 20 kilogram altını gasp ederek kaçtı. Soygun anı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken polis, çalınan altınların bir kısmını kanyon bölgesinde buldu. Soyguncuları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi, Sadri Artunç Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanında yaşandı. Yüzü kar maskeli 3 kişi, iş merkezi içerisinde bulunan kuyumcu dükkanına girerek çalışanlara tabanca doğrulttu. İçeride bulunan 3 çalışanı yere yatırarak etkisiz hale getiren soyguncular, yaklaşık 20 kilogram altını çantalara doldurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Soyguncuların altın dolu 3 çanta ile beraber kaçtıkları sırada çevrede bulunanlara tabanca doğrulttuğu anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Soygun anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafında saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, soyguncuların ellerinde tabancayla kuyumcu dükkanına girip, içeride bulunanları yere yatırarak etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı. Bir müşterinin olay anında sakince kaçışı da dikkat çekti.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve ilgililer olay yerine gelerek inceleme yaptı. Vali Mustafa Yavuz, 3 soyguncunun yakalanması için geniş çaplı operasyonların sürdüğünü belirtirken, bölgeye özel harekat polislerinin de sevk edildiğini bildirdi.

Yapılan çalışmalarda, Hüseyinçelebi Mahallesi'ndeki kanyon bölgesinde sırt çantası içinde bir miktar altın ile 2 tabanca ele geçirildi.

2 SİLAH VE ALTIN DOLU SIRT ÇANTASI ELE GEÇİRİLDİ

Soyguna ilişkin Karabük Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz Safranbolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kuyumcuda silahlı ve maskeli 3 şahıs tarafından bu akşam 17.40 saatlerinde gerçekleştirilen kuyumcu soygunu olayı ile ilgili olarak; soygun olayının gerçekleştirildiği andan itibaren kolluk kuvvetlerimiz tarafından yapılan çalışma sonucunda; soygunda kullanıldığı değerlendirilen 2 silah ile içerisinde altın olan bir sırt çantası ve başka bir çantadan yere düştüğü değerlendirilen bir miktar altın, açık alanda kısa süre içerisinde ele geçirilmiştir. Soygunu gerçekleştiren şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi için başlatılan geniş çaplı operasyon devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Hırsızların dalgınlığından faydalanan müşteri kendini böyle kurtardı
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmre1453 Ulker:

Adamlar gramlarla birlikte silahları da atmışlar. Yakalanirsak yolda polis görünce korkudan çantayı attık altınlarla birlikte silahları da içine koyup diyecekler. Başka altın almadık yok bizde diyip kısa süre iceride yatıp çıkacaklar.

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Haber Yorumlarımuhammed dursun:

Silah boş namlunun ucunu da mı görmüyorsunuz

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