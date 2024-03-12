Karabük'te Kumar Oynayan 5 Kişiye Toplam 32 Bin 125 TL İdari Para Cezası
Karabük'te bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumarı oynatan kişiye işlem yaparken, 5 kişiye ise toplam 32 bin 125 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca, kumarda kullanıldığı değerlendirilen 2 bin TL'ye de el konuldu.
Karabük'te kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye toplam 32 bin 125 lira idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığını tespit etti.
Kumarı oynattığı belirlenen S.S. hakkında işlem yapan ekipler, oynayan 5 kişiye ise 6 bin 425'er lira olmak üzere toplam 32 bin 125 lira idari para cezası uyguladı.
Kumarda kullanıldığı değerlendirilen 2 bin liraya da el konuldu.