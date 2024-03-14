Karabük'te kıraathaneye silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı
Karabük'ün Cumhuriyet Mahallesi Şahintepesi mevkisindeki bir kıraathaneye kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırı sonucunda kıraathane müşterisi B.T. hafif şekilde yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı ambulansta tedavi edildi. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Karabük'te kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Şahintepesi mevkisindeki kıraathaneye kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.
Olayda kıraathanede bulunan B.T. kurşun sıyırması nedeniyle hafif yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık personelince ambulansta tedavi edildi.
Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.