Karabük'te Kediyi Ezdikten Sonra Olay Yerinden Kaçan Sürücüye Para Cezası
Karabük'te bir otomobil sürücüsü, yolun ortasında yatan kediyi ezdikten sonra olay yerinden kaçmıştı. Polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda sürücü tespit edildi ve 4 bin 554 lira para cezası kesildi.
Karabük'te kediyi ezdikten sonra olay yerinden kaçtığı tespit edilen otomobil sürücüsüne 4 bin 554 lira para cezası kesildi.
Olay, 19 Eylül Salı günü Şirinevler Mahallesi İlhanlılar Caddesi mevkiinde meydana geldi.
İsmi ve plakası belirlenemeyen otomobil sürücüsü, yolun ortasında yatan kediyi dönüş yaptığı sırada ezerek yoluna devam etmişti.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri KGYS ve güvenlik kameralarını izledikten sonra sürücünün Y.T. olduğunu tespit etti. Sürücüye 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu maddesi gereğince 4 bin 554 lira idari para cezası uygulandı. - KARABÜK