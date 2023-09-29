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Karabük'te Kediyi Ezdikten Sonra Olay Yerinden Kaçan Sürücüye Para Cezası

Karabük'te bir otomobil sürücüsü, yolun ortasında yatan kediyi ezdikten sonra olay yerinden kaçmıştı. Polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda sürücü tespit edildi ve 4 bin 554 lira para cezası kesildi.