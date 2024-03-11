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Karabük'te kedilere çarpan sürücülere yüksek para cezası

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Karabük'te kedilere çarpan iki sürücüye 14 bin 432 lira para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü HAYDİ ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlattı ve kamera kayıtlarını inceleyerek sürücüleri belirledi. Sürücülere Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yüksek miktarda para cezası uygulandı.

Karabük'te kedilere çarpan iki sürücüye 14 bin 432 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, 100. Yıl Mahallesi ve Namal Kavşağı'nda sürücülerin kedilere çarpıp kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, iki kediye çarpan iki araç sürücüsünü belirledi.

Ekiplerce 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sürücülere toplamda 14 bin 432 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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