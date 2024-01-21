Karabük'te Kar Yağışı Etkili Oldu

KARABÜK'te kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Ekipler, D-100 kara yolunda kar küreme çalışması yaptı.

Karabük'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili oldu. Kar yağışının ardından D-100 karayolu geçişi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi ve Soğuksu mevkisinde, Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Merkeze gelen tatilciler, kayak yapmanın keyfini çıkardı. (DHA) FOTOĞRAFLI