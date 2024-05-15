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Karabük'te Kaçak Kazı ve Uyuşturucu Operasyonlarında 3 Zanlı Yakalandı

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Karabük'te düzenlenen kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçak kazı ekipmanları ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Karabük'te düzenlenen kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişiyi Yenice ilçesinde arazide dedektörle arama yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Operasyonda iki el dedektörü ve buna ait kulaklık, murç, çekiç ve iki kafa lambası ele geçirildi.

Karabük merkezde de bir kişinin evine uyuşturucu operasyonu yapan ekipler, aramada, 78,5 gram kenevir tohumu ile 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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