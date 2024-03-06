Karabük'te İnşaat Malzemesi Çalan Şüpheli Tutuklandı

Karabük'te inşaat malzemesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir firmaya ait inşaat malzemelerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda çalıntı malzemeleri bir iş yerine sattığı tespit edilen S.M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sırasında 26 ayrı suç kadı olduğu belirlenen S.M, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.