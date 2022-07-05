Karabük'te 'Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde' toplantısı gerçekleştirildi

Karabük'te, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından imzalanan hayvan sağlığı yetiştiriciliği laboratuvar hizmetleri, tarım ve gıda sektöründe iş birliği protokolü kapsamında "Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde" başlıklı toplantı düzenlendi.

Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık ile kurum müdürleri katıldı.

Akbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün, hızla değişen teknolojik gelişmeler ışığında eğitimi verilen 47 meslek alanına ait 105 dalda ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve nihai olarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmak amacıyla ilgili sektör temsilcileri, bakanlıklar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği protokolleri yaptığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ülkenin 2023 hedefleri doğrultusunda bir taraftan içinde bulunulan dijital çağın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine destek vermek, diğer taraftan da geçmişten bu yana sahip olunan tarım ülkesi olma özelliğini gelişen teknolojilerle güçlendirmek ve çeşitlendirmek için yola kararlılıkla devam ettiklerini anlatan Akbaş, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı güçlerini birleştirerek tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, laboratuvar hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerini artırarak tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalamıştır."

Ayvalık ise projenin nasıl çalıştığını, amaçlarını ve faydalarını anlattı.