Karabük'te "Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde" toplantısı gerçekleştirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te "Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde" toplantısı gerçekleştirildi

AA - Ahmet Özler - Güncel
 - Güncelleme:
Karabük'te 'Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde' toplantısı gerçekleştirildi

Karabük'te, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından imzalanan hayvan sağlığı yetiştiriciliği laboratuvar hizmetleri, tarım ve gıda sektöründe iş birliği protokolü kapsamında "Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde" başlıklı toplantı düzenlendi.

Karabük'te, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından imzalanan hayvan sağlığı yetiştiriciliği laboratuvar hizmetleri, tarım ve gıda sektöründe iş birliği protokolü kapsamında "Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde" başlıklı toplantı düzenlendi.

Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık ile kurum müdürleri katıldı.

Akbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün, hızla değişen teknolojik gelişmeler ışığında eğitimi verilen 47 meslek alanına ait 105 dalda ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve nihai olarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmak amacıyla ilgili sektör temsilcileri, bakanlıklar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği protokolleri yaptığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ülkenin 2023 hedefleri doğrultusunda bir taraftan içinde bulunulan dijital çağın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine destek vermek, diğer taraftan da geçmişten bu yana sahip olunan tarım ülkesi olma özelliğini gelişen teknolojilerle güçlendirmek ve çeşitlendirmek için yola kararlılıkla devam ettiklerini anlatan Akbaş, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı güçlerini birleştirerek tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, laboratuvar hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerini artırarak tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalamıştır."

Ayvalık ise projenin nasıl çalıştığını, amaçlarını ve faydalarını anlattı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

milli eğitim bakanlığı Karabük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title