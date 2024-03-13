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Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

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M.C. idaresindeki 61 HS 522 plakalı tır, Karabük-Ankara kara yolunun Cemaller köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü M.C. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

M.C. idaresindeki 61 HS 522 plakalı tır, Karabük- Ankara kara yolunun Cemaller köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü M.C. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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