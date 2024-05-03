Karabük'te devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı
Karabük-Yenice kara yolu Bolkuş köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, pikap devrilerek sürücü ve yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı.
Karabük- Yenice kara yolu Bolkuş köyü mevkisinde Ali D. (70) idaresindeki 01 AAT 716 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile Fatma D. (66) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karabük'te 2 şüpheli yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 77 ilde çocuk müstehcenliği suçu kapsamında operasyon düzenlendi.
Ekiplerce, il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda O.M.O, Eskipazar ilçesinde ise H.S. yakalandı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
KBÜ Asya'nın en iyi üniversiteleri arasında
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünyanın saygın derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) tarafından "Asya Üniversiteleri Sıralaması 2024" açıklandı.
Üniversitelerin öğretim, araştırma, bilgi aktarımı ve uluslararası görünüm açısından değerlendirildiği "Asya Üniversiteleri Sıralaması 2024", 31 bölgeden 739 üniversiteyi içeriyor.
Yapılan değerlendirmelere göre Karabük Üniversitesi, Türkiye'deki üniversiteler arasında 38'inci sırada, devlet üniversiteleri arasında 26'ıncı sırada yer aldı.