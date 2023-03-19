Karabük'te 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'ün Eflani ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Osmanlar köyü Çalıkahvesi Mahallesi'nde Mehmet ve Sezgin Öztürk'e ait iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 5 araç ve 10 personelle müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangında evde hasar oluştu.